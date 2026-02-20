Carlos : ses étés à Ramatuelle avec Sylvie Vartan

Le 20 février 2026, date à laquelle il aurait eu 83 ans, rappelle la carrière haute en couleur de Carlos, né Jean-Chrysostome Dolto le 20 février 1943 dans le 5e arrondissement de Paris et décédé le 17 janvier 2008 à Clichy. Icône de la variété festive française, il demeure associé aux étés passés à Ramatuelle et Saint-Tropez aux côtés de son amie fidèle Sylvie Vartan, figure centrale de son réseau amical et professionnel.

Issu d’un milieu intellectuel, Jean-Chrysostome est le fils de la psychanalyste Françoise Dolto et du médecin Boris Dolto, d’origine russe. À la maison, la musique américaine — Glenn Miller, Duke Ellington, Ella Fitzgerald — fait partie de l’environnement familial. Formé comme kinésithérapeute, il exerce un temps dans les hôpitaux parisiens avant de s’orienter définitivement vers le spectacle.

Au tournant de sa vie artistique, deux rencontres influencent son parcours : celle de Sylvie Vartan en 1957, dont il devient successivement ami, secrétaire particulier puis directeur artistique, et celle du percussionniste Carlos Patato Valdés en 1958, qui lui inspire son pseudonyme. Le passage du nom de Jean-Chrysostome à celui de Carlos marque le début d’une identité scénique singulière, immédiatement reconnaissable par ses chemises hawaïennes et sa silhouette joviale.

De Jean-Chrysostome à Carlos

Dans les années 1960 et 1970, Carlos fait partie des habitués des scènes et des fêtes de Saint-Germain-des-Prés et de la Côte d’Azur. Il fréquente Ramatuelle et Saint-Tropez, où il partage des moments publics et privés avec Sylvie Vartan et son mari Johnny Hallyday : il est témoin du mariage du couple le 12 avril 1965 et devient le parrain de leur fils David en 1966. Ces relations dépassent les liens professionnels pour prendre une dimension familiale.

Sa silhouette solaire et son répertoire festif construisent une image populaire : des titres comme Papayou, Big Bisou, Le Tirelipimpon ou Rosalie figurent parmi ses succès, parfois grivois, souvent fédérateurs. Son embonpoint et son visage jovial deviennent des éléments de scène reconnus du public, tandis qu’il revendique une pratique artistique qui ne se réduit pas à la simple comédie.

Carlos investit aussi l’univers pour la jeunesse : parrain du Club Dorothée et héros du dessin animé Les Aventures de Carlos, il touche un public familial. Ami de personnalités telles que Joe Dassin, Coluche ou Sim, il intervient régulièrement dans des émissions comme Les Grosses Têtes, où sa culture et son sens de la répartie sont relevés.

Sur le plan privé, il rencontre Michelle Toussaint, dite Mimi, en 1970 ; ils se marient en 1978 avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan comme témoins. Le couple adopte un fils d’origine asiatique, Fann Ming. Atteint d’un cancer du foie, Carlos garde sa maladie confidentielle ; il participe le 4 janvier 2008 pour la dernière fois aux Grosses Têtes et décède le 17 janvier 2008 à l’hôpital Beaujon de Clichy, à 64 ans. Ses obsèques à l’église Saint-Germain-des-Prés rassemblent de nombreux amis, tandis qu’il est inhumé au cimetière de Bourg-la-Reine. Ironie du sort, Carlos Patato Valdés, qui lui inspira son pseudonyme, s’est éteint un mois plus tôt.