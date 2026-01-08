Caracas : 100 morts dans une attaque américaine au Venezuela
Le ministère vénézuélien de l’Intérieur, par la voix de Diosdado Cabello, a annoncé mercredi que l’attaque durant laquelle les États-Unis se sont emparés du président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas a fait 100 morts et un nombre similaire de blessés. «Il y a 100 morts et un nombre similaire de blessés», a déclaré Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique, ajoutant que «l’attaque contre notre pays a été terrible».
1 min de lecture
