Caracas : 100 morts dans une attaque américaine au Venezuela

Le ministère vénézuélien de l’Intérieur, par la voix de Diosdado Cabello, a annoncé mercredi que l’attaque durant laquelle les États-Unis se sont emparés du président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas a fait 100 morts et un nombre similaire de blessés. «Il y a 100 morts et un nombre similaire de blessés», a déclaré Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique, ajoutant que «l’attaque contre notre pays a été terrible».