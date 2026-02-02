Capucine Anav défend Nicolas Sarkozy : Pour le connaître personnellement

Capucine Anav, révélée par la télé‑réalité et devenue chroniqueuse, est au centre d’un parcours médiatique marqué par des apparitions controversées et une relation avec la famille Sarkozy. De Secret Story aux plateaux de TPMP, son nom reste associé à la fois à des séquences chocs et à des prises de position publiques sur des personnalités politiques.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Repérée dans les émissions de téléréalité du début des années 2010, Capucine Anav s’est notamment fait connaître dans Secret Story puis Les Anges. Sa manière de se présenter — simplicité affichée et réactions franches — l’a distinguée dans un univers où la mise en scène est souvent poussée à l’extrême. Parmi les séquences marquantes, elle a été critiquée après une scène controversée des Anges dans laquelle elle avouait avoir peur de naviguer en bateau.

Après la période télé‑réalité, elle a amorcé une reconversion dans les médias : contributions à TV Magazine, participation au Mag sur NRJ12 puis place de chroniqueuse au sein de l’émission TPMP sur C8, animée par Cyril Hanouna. Durant son passage dans l’émission, une séquence a soulevé une polémique : un jeu au cours duquel Hanouna lui a demandé de lui caresser l’entrejambe, geste sanctionné par le CSA. Capucine Anav a pris la défense de l’animateur malgré la sanction.

Relations personnelles et prises de parole publiques

Sur le plan privé, Capucine Anav a été en couple avec Louis Sarkozy entre 2014 et 2016. Louis Sarkozy est le fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy et de la chanteuse Carla Bruni. Le lien avec cette famille politique a souvent fait l’objet d’évocations publiques de la part de la chroniqueuse.

Dans plusieurs interventions médiatiques, Capucine Anav a dit entretenir des rapports cordiaux avec ses anciens compagnons, célèbres ou non. Selon ses déclarations lors d’un entretien avec Jordan De Luxe, elle a revu Louis Sarkozy ainsi que son père, Nicolas Sarkozy, à l’occasion d’une séance de dédicace d’un ouvrage. Elle a affirmé par ailleurs avoir conservé son soutien à l’homme politique, même après que celui‑ci ait été condamné, comme mentionné dans la couverture médiatique citée.

Lors d’un direct en 2016, alors qu’elle était chroniqueuse dans TPMP et compagne de Louis Sarkozy, Capucine Anav a commenté en larmes la défaite de Nicolas Sarkozy à la primaire de son parti. Elle a exprimé son admiration pour son discours de défaite et pour son engagement, précisant qu’« pour le connaître personnellement, je peux vous affirmer que c’est quelqu’un qui est passionné par la France ». Elle a ajouté qu’il ne souhaitait pas accéder au pouvoir pour le pouvoir mais qu’il voulait « vraiment aider la France », et a estimé qu’il n’avait pas été aidé par la presse.

Au cours de cet échange sur le plateau, l’animateur Cyril Hanouna a interrompu la chroniqueuse en déclarant : « On ne fait pas de politique ici. »