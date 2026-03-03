Capital-risque: le Bénin au cœur du fonds Saviu II soutenu par la BAD

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a validé le 27 février 2026 une prise de participation de 6,5 millions d’euros au capital du fonds Saviu II depuis son siège à Abidjan.

Cette décision marque une avancée majeure pour les écosystèmes technologiques d’Afrique de l’Ouest francophone, avec le Bénin identifié parmi les marchés prioritaires de ce nouveau véhicule d’investissement.

Selon Lamarinabj, le fonds, géré par Saviu Partners, cible les start-up en phase d’amorçage et de première levée de fonds institutionnelle, afin de dynamiser le corridor d’innovation reliant Cotonou, Abidjan et Dakar.

Au moins 60 % des engagements de Saviu II seront orientés vers sept pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Burkina Faso et le Mali. Cette focalisation géographique vise à structurer des marchés numériques encore sous-capitalisés, tout en permettant au Bénin de disposer d’un canal de financement dédié aux entreprises technologiques et à forte valeur ajoutée.

Un mécanisme de financement hybride

L’investissement repose sur une synergie entre la BAD et l’Union européenne. Sur les 6,5 millions d’euros mobilisés, 4,5 millions proviennent de la BAD et 2 millions constituent une tranche de couverture de première perte assurée par la Commission européenne, dans le cadre du programme Boost Africa.

Ce montage sécurise les investissements initiaux dans des start-up technologiques ou B2B, offrant aux entrepreneurs béninois et régionaux un accès stable à des ressources institutionnelles pour leurs phases de démarrage.

Saviu II prévoit des tickets compris entre 500 000 et 3 millions d’euros pour une vingtaine de jeunes pousses technologiques. Le fonds interviendra également au stade de pré-amorçage, via des prises de participation minoritaires, souvent en co-investissement avec des acteurs locaux, tels que studios de start-up et incubateurs, assurant une intégration efficace dans le tissu entrepreneurial national.

L’expertise opérationnelle au service des start-up

La BAD s’appuie sur Saviu Partners, gestionnaire indépendant créé en 2018 et déjà expérimenté avec Saviu I (10 millions d’euros investis dans 12 start-up francophones). Avec Saviu II, la société poursuit sa stratégie d’amorçage et développement, accompagnant les jeunes entreprises béninoises dans leur expansion internationale et la professionnalisation de leur modèle économique.

Cette initiative offre ainsi au Bénin une opportunité unique de stimuler l’innovation locale, de créer des champions technologiques régionaux et de renforcer la dynamique entrepreneuriale du pays.