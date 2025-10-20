Canberra accuse Pékin après un incident aérien en mer de Chine méridionale

En Brève

Lundi 20 octobre, l’Australie a adressé des remontrances à Pékin pour une conduite militaire qualifiée de «dangereuse», après qu’un avion de chasse chinois aurait lancé des fusées éclairantes à proximité d’un avion de surveillance australien opérant en mer de Chine méridionale. Le ministère australien de la Défense a précisé que l’incident s’est produit dimanche, alors que l’appareil australien effectuait une patrouille et était approché par le chasseur chinois, le déploiement des fusées éclairantes mettant en danger l’équipage. «Après avoir examiné l’incident très attentivement, nous avons jugé cela à la fois dangereux et non professionnel», a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles aux journalistes, selon l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ