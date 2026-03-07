Canal+ Bénin lance son “mois royal” avec des offres spéciales pour nouveaux et anciens abonnés

En ce mois de mars, Canal+ Bénin déploie une opération promotionnelle baptisée « mois royal », avec un décodeur à prix réduit, une installation gratuite pour les nouveaux abonnés et 15 jours d’accès à toutes les chaînes pour les clients qui se réabonnent.

Canal+ Bénin a présenté ce jeudi à la presse une série d’offres promotionnelles destinées à renforcer sa relation avec ses abonnés. À l’occasion du mois de mars, l’opérateur de télévision payante met en avant une opération baptisée « mois royal », combinant avantages pour les nouveaux clients et récompenses pour les abonnés fidèles.

Responsable marketing et gestion de la valeur client chez Canal+ Bénin,, Boris Agbéley a détaillé les contours de cette initiative lors de la rencontre. « Pendant ce mois de mars, nous avons décidé de dédier une offre spéciale à nos abonnés. Nous avons appelé cette période le “mois royal” pour nos clients », a-t-il expliqué.

Le décodeur à 1000F CFA à partir de la formule Evasion, installation gratuite

La première offre vise les nouveaux abonnés. « Le décodeur est proposé à 1 000 francs CFA à partir de la formule Évasion. Concrètement, avec 11 000 francs CFA, vous pouvez devenir abonné Canal+ immédiatement », a précisé le responsable. Autre avantage majeur : l’installation du matériel est entièrement gratuite. « Vous n’avez donc rien à payer pour l’installation et vous pouvez commencer à profiter de l’expérience Canal+ presque immédiatement », a-t-il ajouté, assurant que la qualité du service reste garantie grâce à des « techniciens agréés et formés ».

Cette promotion, valable du 2 mars au 2 avril dans la limite des stocks disponibles, s’accompagne également d’avantages pour les abonnés actuels. « Ceux qui se réabonnent pendant cette période bénéficieront de 15 jours d’accès à toutes les chaînes Canal+ », a indiqué Boris Agbéley.

En plus de cet accès élargi, les abonnés pourront profiter des chaînes supplémentaires du bouquet DSTV English+, incluant notamment des contenus sportifs très prisés. « Les amateurs de football seront bien servis », a souligné le responsable marketing, rappelant que les rencontres du mercredi sont diffusées sur Canal+, tandis que celles du mardi, notamment en Ligue des champions, sont disponibles via English DSTV+.

Au-delà du sport, Canal+ met aussi en avant une programmation variée avec des séries, du cinéma, des divertissements et des productions africaines, dont la nouvelle saison de Les coups de la vie ou encore la série internationale Penthouse. Avec cette campagne, Canal+ Bénin entend séduire un public plus large tout en fidélisant ses abonnés existants, dans un marché audiovisuel de plus en plus concurrentiel. « Les joyaux de la couronne n’attendent que vous », a conclu Boris Agbéley, invitant le public à rejoindre « la famille Canal+ » pendant cette période promotionnelle.





