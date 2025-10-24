CAN Féminine 2026 (Q): les Super Falcons prêtes à défier le Bénin

À la veille du match aller des qualifications pour la CAN féminine 2026, la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie s’est montrée confiante. Les Super Falcons veulent frapper fort face aux Amazones du Bénin, ce vendredi à Lomé.

La gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie a assuré que les Super Falcons abordaient avec confiance leur duel face aux Amazones du Bénin, dans le cadre du match aller des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, prévue au Maroc.

La rencontre se disputera ce vendredi au stade de Kégué, à Lomé, où la sélection béninoise reçoit son voisin nigérian. Tenantes du titre, les Super Falcons ont établi leur camp dans la capitale togolaise depuis le début de la semaine afin de peaufiner les derniers réglages.

« L’ambiance est excellente. Dès que nous avons appris que nous affronterions le Bénin, nous avons commencé à échanger sur la meilleure manière de les battre. Nous sommes prêtes, mentalement comme physiquement », a déclaré Nnadozie, gardienne de Brighton, en conférence de presse à Lomé. Le coup d’envoi du match est prévu à 16 heures (heure nigériane).