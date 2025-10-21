CAN Féminine 2026 (Q): Bénin vs Nigeria, Sénégal vs Côte d’Ivoire, le programme du 2è tour
Découvrez le programme complet des matchs du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026. Les vainqueurs, à l’issue de ce round, accèderont à la phase finale.
Les éliminatoires de la CAN féminine 2026 reprennent cette semaine avec les rencontres du deuxième tour éliminatoire. En quête d’une première participation à la phase finale, le Bénin affronte le Nigeria dans une double confrontation décisive. Les Amazones recevront les Super Falcons ce vendredi à Lomé avant de se déplacer chez les championnes d’Afrique, quatre jours plus tard.
Dans les autres rencontres de ce dernier round, l’Afrique du Sud tentera d’écarter la RDC. De son côté, le Togo croisera les crampons avec le Burkina Faso dans l’espoir d’arracher le billet qualificatif. Egypte vs Ghana;, Algérie vs Cameroun et Sénégal vs Côte d’Ivoire sont les autres affiches de ce deuxième tour préliminaire.
Programme complet des matchs du 2è tour :
Phase aller :
22 octobre :
13h00 : Namibie vs Zambie
14h00 : Tanzanie vs Ethiopie
16h00 : RDC vs Afrique du sud
23 octobre :
15h00 : Angola vs Malawi
16h00 : Egypte vs Ghana
18h00 : Algérie vs Cameroun
24 octobre :
14h00 : Bénin vs Nigéria
15h00 : Kenya vs Gambie
16h00 :
Burkina Faso vs Togo
Cap Vert vs Mali
17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire
Phase retour :
26 octobre :
13h00 : Zambie vs Namibie
28 octobre :
12h00 : Ethiopie vs Tanzanie
13h00 :
Malawi vs Angola
Nigéria vs Bénin
15h30 :
Ghana vs Egypte
Cameroun vs Algérie
16h00 :
Togo vs Burkina Faso
Gambie vs Kenya
17h00 :
Mali vs Cap Vert
Afrique du sud vs RDC
19h00 : Côte d’Ivoire vs Sénégal