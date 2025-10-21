CAN Féminine 2026 (Q): Bénin vs Nigeria, Sénégal vs Côte d’Ivoire, le programme du 2è tour

Découvrez le programme complet des matchs du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026. Les vainqueurs, à l’issue de ce round, accèderont à la phase finale.

Les éliminatoires de la CAN féminine 2026 reprennent cette semaine avec les rencontres du deuxième tour éliminatoire. En quête d’une première participation à la phase finale, le Bénin affronte le Nigeria dans une double confrontation décisive. Les Amazones recevront les Super Falcons ce vendredi à Lomé avant de se déplacer chez les championnes d’Afrique, quatre jours plus tard.

Dans les autres rencontres de ce dernier round, l’Afrique du Sud tentera d’écarter la RDC. De son côté, le Togo croisera les crampons avec le Burkina Faso dans l’espoir d’arracher le billet qualificatif. Egypte vs Ghana;, Algérie vs Cameroun et Sénégal vs Côte d’Ivoire sont les autres affiches de ce deuxième tour préliminaire.

Programme complet des matchs du 2è tour :

Phase aller :

22 octobre :

13h00 : Namibie vs Zambie

14h00 : Tanzanie vs Ethiopie

16h00 : RDC vs Afrique du sud

23 octobre :

15h00 : Angola vs Malawi

16h00 : Egypte vs Ghana

18h00 : Algérie vs Cameroun

24 octobre :

14h00 : Bénin vs Nigéria

15h00 : Kenya vs Gambie

16h00 :

Burkina Faso vs Togo

Cap Vert vs Mali

17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire

Phase retour :

26 octobre :

13h00 : Zambie vs Namibie

28 octobre :

12h00 : Ethiopie vs Tanzanie

13h00 :

Malawi vs Angola

Nigéria vs Bénin

15h30 :

Ghana vs Egypte

Cameroun vs Algérie

16h00 :

Togo vs Burkina Faso

Gambie vs Kenya

17h00 :

Mali vs Cap Vert

Afrique du sud vs RDC

19h00 : Côte d’Ivoire vs Sénégal