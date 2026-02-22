CAN féminine 2026 : le Maroc se prépare avec 32 joueuses

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, le Maroc, pays hôte, met les bouchées doubles pour peaufiner sa préparation. La fédération a lancé la phase de rassemblement destinée à façonner l’équipe qui défendra ses couleurs lors de la compétition continentale.

Le stage débutera le lundi 23 février au Complexe Mohammed VI de Football, à Maâmora. Pour encadrer cette période de travail et d’évaluation, l’encadrement technique a convoqué un groupe élargi de joueuses afin de lancer les premiers exercices collectifs et affiner les choix.

Sous la houlette de l’entraîneur Jorge Vilda Rodríguez, 32 joueuses ont été appelées à rejoindre le stage. L’objectif affiché est de travailler la cohésion, tester des schémas tactiques et dégager la liste définitive en vue de la CAN.

Effectif convoqué pour le stage

Gardiennes de but : Ermichi Khadija, El Jabraoui Fatima Ezzahra, Arouaissa Ines, El Hasnaoui Hind.

Défenseuses : Ait El Haj Hanane, Touris Imane, Boukhami Siham, Redouani Zineb, Bouteibi Rania, Benzina Nouhaila, Rabbah Aziza, El Ghazouani Fatima, Atio Meryem.

Milieu de terrain : Badri Najat, Nakkach Elodie, Mrabet Yasmin, Erroudani Zineb, Said Hajar, Amani Salma, Chebbak Ghizlane, El Ghazouani Imene, Lahmari Anissa, Azraf Kautar.

Attaquantes : Ouzraoui Sakina, Saoud Imane, Nassi Jade, Mssoudy Sanaa, Tagnaout Fatima, Hassani Samia, Jraidi Ibtissam, Chapelle Kenza, Mortaji Chaimaa.