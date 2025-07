CAN Féminine 2025: le programme complet de la phase de poules

-Publicité-

Découvrez le programme complet de la phase de groupes de la CAN Féminine 2025. Le tournoi aura lieu au Maroc, du 5 au 26 juillet prochain.

Encore deux jours et la planète foot vibrera au rythme de la CAN Féminine 2025. Le tournoi aura lieu au Maroc, du 5 au 26 juillet prochain. 12 équipes, qualifiées à l’issue des phases éliminatoires, animeront la compétition.

Hôtes de cette édition, les Lionnes de l’Atlas vont ouvrir le bal ce samedi, face aux Copper Queens de la Zambie. Tenante du titre, l’Afrique du Sud entera en scène le lundi contre le Ghana, qui vise son premier sacre dans ce tournoi. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale.

Le programme complet de la phase de groupes :

5 juillet : Maroc vs Zambie

6 juillet : Sénégal vs RDC / Nigéria vs Tunisie / Algérie vs Botswana

7 juillet : Afrique du sud vs Ghana / Mali vs Tanzanie

9 juillet : Zambie vs Sénégal/ RDC vs Maroc

10 juillet : Tunisie vs Algérie/ Botswana vs Nigéria

11 juillet : Ghana vs Mali / Tanzanie vs Afrique du sud

12 juillet : Maroc vs Sénégal / Zambie vs RDC

13 juillet : Nigéria vs Algérie / Tunisie vs Botswana

14 juillet : Afrique du sud vs Mali / Ghana vs Tanzanie

The #TotalEnergiesWAFCON2024 is taking over your July. 🤩



Circle the dates. It's our time. 🗓 pic.twitter.com/hlS2cY3yMW — CAF Women’s Football (@CAFwomen) July 1, 2025