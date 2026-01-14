CAN 2025: Walid Regragui met en garde ses joueurs avant Maroc–Nigeria
À la veille de la demi-finale de la CAN 2025, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a insisté sur la concentration et la maîtrise des duels pour éviter toute sanction des Super Eagles.
Walid Regragui a posé le cadre. À la veille de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria, le sélectionneur du Maroc a insisté sur les principes que ses joueurs devront impérativement respecter pour espérer rallier la finale.
Le technicien de 50 ans a mis l’accent sur l’exigence mentale et l’impact dans les duels, estimant que le moindre relâchement pourrait être fatal face à une équipe nigériane réputée pour sa capacité à sanctionner la moindre erreur. « Nous devons rester concentrés et gagner nos duels contre le Nigeria. Il ne faudra surtout pas reculer comme contre le Cameroun, car ils peuvent nous punir », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d’avant-match, mardi.
Regragui a également appelé ses hommes à hausser le curseur après la pause. « Nous devons élever notre niveau en seconde période pour ne pas laisser le Nigeria respirer, revenir dans le match ou imposer sa supériorité technique », a-t-il poursuivi. Le Maroc et le Nigeria abordent ce rendez-vous décisif forts de leurs succès respectifs face au Cameroun et à l’Algérie, avec une place en finale en ligne de mire.
