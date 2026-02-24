Can 2025: Sonko fait le point des dilligences menées en faveur des supporters retenues au Maroc

Devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rendu compte des démarches entreprises par l’État pour soutenir les 18 supporters condamnés au Maroc après les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025.

Le chef du gouvernement a cherché à dissiper les inquiétudes en affirmant que les autorités ont agi rapidement et de manière coordonnée pour défendre les intérêts des ressortissants concernés, selon un compte rendu relayé par Wiwsport.

Selon Sonko, la mobilisation a été menée à tous les échelons : le président de la République a saisi son homologue marocain, le Premier ministre a eu des échanges directs avec son homologue au Maroc, et les ministères des Affaires étrangères et de la Justice suivent le dossier de près.

Voies juridiques et diplomatiques explorées

Le Premier ministre a exprimé son regret face à la tournure judiciaire prise par l’affaire, estimant qu’elle dépasse le simple cadre d’une rencontre sportive et qu’il est dommageable que des pays aux liens historiques solides en arrivent à une telle situation.

Sur le plan procédural, le gouvernement reste vigilant : si des éléments laissent penser que le procès n’a pas été mené équitablement, la possibilité d’un appel est envisagée et le ministre de la Justice est mobilisé sur ce point. Sonko a précisé que le Président a demandé que toutes les options juridiques et diplomatiques soient étudiées.

Le Premier ministre n’a exclu aucune issue : une grâce accordée par les autorités marocaines serait accueillie favorablement, mais à défaut, des accords bilatéraux existent pour demander le rapatriement des condamnés afin qu’ils purgent leur peine au Sénégal.