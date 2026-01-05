CAN 2025 : malgré l’élimination face à l’Égypte, Gernot Rohr voit un Bénin plus fort

Éliminé en huitième de finale après une défaite en prolongations face à l’Égypte (3-1), le Bénin quitte la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec les honneurs. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur béninois et Jodel Dossou ont exprimé une fierté assumée pour un groupe combatif, malgré la déception de l’élimination.

Ému mais lucide, le sélectionneur des Guépards a insisté sur l’engagement total de ses joueurs. « Franchement, je suis fier de mon équipe qui a tout donné. Il y a eu des blessés, du combat, de l’épuisement et forcément de la frustration à la fin. C’est aussi ça le football », a-t-il déclaré.

Buteur de l’égalisation béninoise dans le temps réglementaire, Jodel Dossou a également exprimé un sentiment partagé à l’issue de la rencontre. Conscient de la déception liée à l’élimination, l’attaquant a surtout retenu la prestation collective des Guépards, capables de pousser l’Égypte jusqu’aux prolongations.

Son but, premier du Bénin dans cette phase à élimination directe, a entretenu l’espoir d’un exploit historique. Son but a récompensé une période de domination béninoise et relancé une rencontre qui semblait se diriger vers une courte victoire égyptienne. Mais face à la fatigue et à la maîtrise égyptienne dans les prolongations, les Guépards ont fini par céder. « C’est la deuxième fois que le Bénin sort des poules et montre un visage intéressant à la CAN. Il y a de très bons joueurs derrière, qui travaillent et qui reviendront plus forts. », a t-il déclaré.

Un match tendu

La première période est marquée par une domination territoriale de l’Égypte, sans véritables occasions franches. Le Bénin, bien en place défensivement, ferme les espaces et procède par contres. À la pause, le score reste nul (0-0).

Au retour des vestiaires, la pression égyptienne s’intensifie. À la 69e minute, Marwan Attia ouvre le score d’une frappe lointaine somptueuse dans la lucarne (1-0). L’Égypte pense alors avoir fait le plus dur.

Mais le Bénin ne renonce pas. Plus entreprenants, les Guépards profitent d’un moment de flottement pour égaliser à la 83e minute : à l’affût dans la surface, Jodel Dossou conclut après une situation confuse devant le but (1-1). Les deux équipes se neutralisent jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire.

En prolongations, l’expérience égyptienne fait la différence. À la 97e minute, Yasser Ibrahim redonne l’avantage aux Pharaons d’une tête précise (2-1). Le Bénin tente alors le tout pour le tout, s’exposant aux contres. Dans le temps additionnel, Mohamed Salah scelle la qualification égyptienne en concluant un face-à-face (3-1).

Une élimination porteuse d’espoir

Si la déception est réelle, le Bénin sort grandi de cette confrontation. Capables de pousser l’Égypte jusqu’aux prolongations, les Guépards confirment leur progression sur la scène continentale. Un socle encourageant pour les prochaines échéances internationales, nourri par un discours unanime, celui de la fierté d’avoir tout donné et la conviction de revenir plus forts.