CAN 2025: le Sénégal écarte le Mali et file en demi-finale

Le Sénégal fait un nouveau pas vers son deuxième sacre en Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de la Téranga ont décroché leur billet pour les demi-finales de la CAN 2025 après leur victoire face au Mali.

Opposés aux Aigles ce vendredi dans une rencontre comptant pour les quarts de finale, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué à la 27è minute par Iliman Ndiaye. Le Sénégal affrontera désormais le vainqueur du quart de finale entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire.

