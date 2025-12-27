CAN 2025: le sélectionneur du Botswana s’attend à un match difficile contre le Bénin

Morena Ramoreboli était face à la presse vendredi, à la veille du match contre le Bénin en phase de poule de la CAN 2025. Et le sélectionneur du Botswana s’attend à un match difficile contre les Guépards.

Battu d’entrée par le Sénégal (3-0), le Botswana joue déjà gros à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce samedi à Rabat, les Zebras défient le Bénin au stade annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, dans un duel entre deux sélections en quête de leur premier succès. Les Guépards restent eux aussi sur une courte défaite face à la RDC (0-1), ce qui confère à cette rencontre des allures de tournant dans le groupe.

Conscient de l’urgence, le sélectionneur botswanais Morena Ramoreboli a annoncé des ajustements, notamment sur le plan offensif. Le technicien sud-africain souhaite voir son équipe se montrer plus entreprenante et plus efficace dans les zones décisives, tout en corrigeant les manques de concentration observés lors du match inaugural.

« Il faut aussi être honnête : il n’est pas facile d’effacer les mauvais résultats ou les défaites de l’esprit des joueurs. Ils voudront bien faire et se mettent toujours la pression pour pouvoir compter parmi les meilleurs », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’enjeu sportif, Ramoreboli voit dans cette CAN une vitrine pour les talents de son pays. « C’est une plateforme idéale pour montrer ce que le Botswana peut offrir », a-t-il expliqué, appelant ses joueurs à assumer la pression et à répondre présent. Face à un Bénin mieux classé sur le continent, les Zebras devront élever leur niveau pour espérer relancer leur tournoi. Le match Bénin – Botswana débutera cet après-midi à partir de 13h30 (heure du Bénin).