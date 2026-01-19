CAN 2025: «Il sera difficile de m’en remettre», Brahim Diaz sort du silence après sa panenka ratée

Meurtri par son penalty manqué en finale de la CAN 2025 face au Sénégal, Brahim Diaz a livré un message poignant, assumant sa responsabilité et promettant de se relever pour rendre fier le Maroc.

Le coeur lourd, Brahim Díaz a pris la parole, au lendemain de la finale perdue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Sénégal. Malheureux protagoniste de l’ultime tournant du match, l’attaquant marocain a vu sa panenka, tentée dans les dernières secondes du temps réglementaire, repoussée par Édouard Mendy, avant que les Lions de la Teranga ne s’imposent en prolongation. Un scénario cruel, vécu comme un traumatisme par le joueur du Real Madrid.

Dans un message posté sur son compte Instagram, le meilleur buteur de la compétition n’a pas cherché à se dérober. Bien au contraire. Il a assumé pleinement sa responsabilité et exprimé sa détresse face à une occasion manquée qui aurait pu offrir au Maroc un sacre historique à domicile.

« Mon âme est en douleur. Je rêvais de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, chaque message, chaque geste de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. J’ai tout donné, j’ai combattu avec tout ce que j’avais, avec mon cœur avant tout », a écrit le Lion de l’Atlas.

Conscient de la portée de son geste, Díaz a poursuivi avec humilité : « Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères. » Touché au plus profond, le joueur admet que la blessure est profonde, mais refuse de céder au découragement. « Il me sera difficile de me relever… mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi », a-t-il ajouté.

Malgré la douleur, Brahim Díaz promet de continuer le combat, animé par un seul objectif : « devenir une source de fierté pour mon peuple marocain ». Une déclaration forte, à l’image d’un joueur déjà tourné vers la reconstruction.





