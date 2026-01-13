CAN 2025/Demi-finale: «le Maroc est redoutable», Alex Iwobi met en garde le Nigeria
Impressionné par la solidité des Lions de l’Atlas, le milieu de terrain des Super Eagles, Alex Iwobi, s’attend à une demi-finale de très haut niveau alors que le Nigeria et le Maroc s’affrontent ce mercredi pour une place en finale de la CAN 2025.
Alex Iwobi s’attend à un immense défi. À l’approche de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain des Super Eagles a reconnu la force du Maroc, qu’il considère comme l’un des adversaires les plus redoutables du tournoi.
Le joueur de Fulham a confié avoir été particulièrement marqué par la prestation des Lions de l’Atlas face au Cameroun. Pays hôte de la compétition, le Maroc se présentera mercredi à Rabat avec de solides arguments, face à un Nigeria qui s’est qualifié après une victoire convaincante contre l’Algérie (2-0).
En quête d’un premier sacre continental depuis 2013, les Super Eagles devront se mesurer à une sélection marocaine qui attend un titre depuis 1976 et qui regorge de talents évoluant au plus haut niveau européen. De Noussair Mazraoui à Achraf Hakimi, en passant par Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri ou encore Ayoub El Kaabi, l’effectif dirigé par Walid Regragui affiche une impressionnante densité.
« La veille de notre match contre l’Algérie, j’ai regardé le Maroc battre le Cameroun. Ils ont l’air vraiment effrayants », a confié Iwobi sur la chaîne YouTube d’Alexander Yaa Digg, avant d’ajouter avec détermination : « Mais nous devons y croire. Notre équipe est forte. » Une victoire face aux Lions de l’Atlas offrirait au Nigeria une deuxième finale consécutive de CAN.
