CAN 2025 – Bénin vs Botswana: Gernot Rohr optimiste mais prudent

Gernot Rohr était ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match contre le Botswana en deuxième journée du groupe D à la CAN 2025. Et le sélectionneur du Bénin compte sur le retour de Steve Mounié et Junior Olaitan pour prendre les trois points de la victoire contre les Zèbres.

Le Bénin dispute ce samedi son deuxième match à la CAN 2025. Les Guépards affrontent le Botswana dans le cadre de la deuxième journée du groupe D. En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur Gernot Rohr a affiché un discours mêlant confiance mesurée et vigilance, conscient de l’importance du rendez-vous face au Zèbres.

Le sélectionneur béninois se réjouit d’abord de pouvoir compter sur un groupe au complet. Les suspensions purgées, plusieurs cadres effectuent leur retour, dont le capitaine et le gardien numéro un. Un renfort de poids pour un match que Rohr considère comme charnière dans la course à la qualification, avant le choc annoncé contre le Sénégal.

« Nous allons aborder ce match avec beaucoup de détermination. Nous n’avons pas de blessés pour le moment, donc je pourrai composer l’équipe en tenant compte du fait que tout le monde a purgé sa suspension », a-t-il déclaré à la presse. Mais hors de question de prendre l’adversaire à la légère. Malgré sa lourde défaite inaugurale, le Botswana est décrit comme une équipe intense, athlétique et disciplinée, capable de poser de sérieux problèmes. Le coach de 72 ans insiste sur la nécessité de rester lucide et concentré face à un bloc agressif et travailleur.

« Que savons-nous du Botswana ? C’est une bonne équipe qui a battu deux fois le Cap-Vert. Ils ont des joueurs qui courent beaucoup, pressent beaucoup et deux joueurs évoluent même au Maroc dans de grands clubs », a fait remarquer Gernot Rohr Marqué par la frustration du premier match contre la RDC, le technicien allemand attend une réaction de ses joueurs, non dans la colère, mais dans l’efficacité. Le travail s’est notamment accentué sur la finition et l’adaptation aux conditions de jeu.