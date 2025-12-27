CAN 2025: Bénin, Sénégal, Nigeria, le programme de ce samedi
Découvrez les rencontres au programme ce vendredi à travers les pelouses africaines, comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la CAN 2025.
La CAN 2025 se poursuit ce samedi avec plusieurs affiches au programme, notamment le duel entre le Bénin et le Botswana en début d’après-midi. Plus tard, le Sénégal affrontera la RD Congo, tandis que l’Ouganda sera opposé à la Tanzanie. En soirée, le Nigeria défiera la Tunisie au stade de Fès, dans un choc du groupe C.
Vendredi, plusieurs affiches des groupes A et B ont animé la compétition. Dans le groupe B, l’Égypte a assuré l’essentiel face à l’Afrique du Sud (1-0), portée par un but décisif de Mohamed Salah. Dans l’autre match de la poule, l’Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés (1-1), un résultat qui laisse les deux sélections en retrait au classement.
Le groupe A a également été marqué par des rencontres très disputées. Le Maroc, pays hôte, a dû se contenter d’un match nul face au Mali (1-1). Brahim Díaz avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, avant l’égalisation malienne signée Lassine Sinayoko. Dans l’autre rencontre du groupe, la Zambie et les Comores se sont quittées dos à dos (0-0).
Les affiches de ce samedi:
13h30 : Bénin vs Botswana
16h00 : Sénégal vs RDC
18h30 : Ouganda vs Tanzanie
21h00 : Nigéria vs Tunisie
