CAN 2025: avant Mali vs Sénégal, Tom Saintfiet se plaint de «la température et la pluie»

Très satisfait du déroulement de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, n’a relevé que deux légers désagréments liés aux conditions climatiques, tout en encensant la qualité des infrastructures et l’ambiance du tournoi.

Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, a livré un bilan très positif de son expérience au Maroc depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, ne pointant que deux légers désagréments. Interrogé par CAFOnline, le technicien belge a expliqué que les seules difficultés rencontrées par son staff et ses joueurs concernaient les conditions climatiques, notamment la température et les épisodes de pluie. Des éléments qu’il juge toutefois indépendants de toute organisation.

À l’inverse, Saintfiet n’a pas tari d’éloges sur le pays hôte, saluant le savoir-faire du Maroc dans l’accueil et la gestion de grands rendez-vous sportifs. « Cette CAN est fantastique jusqu’à présent. J’ai toujours apprécié le Maroc pour sa capacité à organiser des événements d’envergure », a-t-il confié.

L’entraîneur de 52 ans a également mis en avant la qualité des infrastructures mises à disposition des équipes, évoquant des hôtels confortables, des stades modernes et des terrains d’entraînement de très haut niveau. « Globalement, je suis très satisfait de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le seul petit souci reste la température et la pluie, mais cela ne dépend pas de nous », a-t-il poursuivi, avant de conclure sur l’atmosphère générale du tournoi. « C’est une très belle CAN, bien organisée, avec une excellente ambiance. Les supporters sont nombreux et très positifs dans les rues. ». Qualifié pour les quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal ce vendredi au Grand Stade de Tanger, à partir de 17 heures (GMT+1).



