CAN 2025: Akor Adams quitte le camp nigérian

Buteur face au Mozambique en huitièmes de finale, l’attaquant du Nigeria, Akor Adams, a été autorisé à quitter le rassemblement pour rejoindre sa mère hospitalisée, laissant planer le doute sur sa présence en quarts de finale.

L’attaquant des Super Eagles, Akor Adams, a quitté le rassemblement nigérian après la large victoire face au Mozambique (4-0), lundi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’information a été confirmée par un communiqué publié sur le compte officiel du Nigeria sur X. Le joueur a en effet obtenu l’autorisation du staff technique pour se rendre au chevet de sa mère, hospitalisée.

« Akor Adams a reçu l’autorisation de quitter le camp afin de rejoindre sa mère, admise à l’hôpital hier. Nous lui adressons tout notre soutien et souhaitons un prompt rétablissement à sa mère », précise le message. Malgré cette épreuve personnelle, l’attaquant avait tenu sa place face aux Mambas. Titularisé, il a même scellé le succès nigérian en inscrivant le quatrième but de la rencontre.

La question demeure désormais de savoir si le joueur du Séville FC sera en mesure de réintégrer le groupe à temps pour le quart de finale prévu samedi, face à la République démocratique du Congo ou à l’Algérie. Les deux équipes s’affrontent ce mardi au stade Moulay Hassan de Rabat, dans le cadre des huitièmes des finale de la compétition.





