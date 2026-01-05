Can 2025 – 8è: le Bénin s’incline logiquement face à l’Egypte

L’Égypte a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout du Bénin (3-1 après prolongations), ce lundi, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Longtemps accrochés, les Pharaons ont fini par faire la différence grâce à leur expérience et à l’efficacité de leurs cadres, au terme d’un match disputé et indécis.

La rencontre débute sur un rythme mesuré. L’Égypte monopolise le ballon, tente d’étirer le bloc béninois par les côtés, mais se heurte à une défense bien organisée. Le Bénin, discipliné, ferme les espaces et procède par transitions rapides, sans toutefois se montrer réellement dangereux. Malgré quelques situations pour Mohamed Salah et Omar Marmoush, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, la pression égyptienne s’accentue. Les Pharaons trouvent finalement l’ouverture à la 69e minute : à l’entrée de la surface, Marwan Attia déclenche une frappe puissante qui se loge dans la lucarne (1-0).

L’Égypte pense alors avoir fait le plus dur, mais le Bénin refuse de céder. Plus entreprenants, les Guépards profitent d’un temps fort pour égaliser à la 83e minute par Jodel Dossou, opportuniste devant le but après un ballon mal dégagé (1-1). Le score n’évolue plus dans le temps réglementaire, poussant les deux équipes en prolongations.

Les prolongations tournent à l’avantage de l’Égypte

Dès la première période de la prolongation, l’Égypte reprend l’avantage. Sur un centre précis de Marwan Attia, Yasser Ibrahim s’impose de la tête et trompe Marcel Dandjinou (97e, 2-1).

Le Bénin tente alors de réagir et pousse pour arracher l’égalisation, mais s’expose aux contres. Dans le temps additionnel de la seconde prolongation, Mohamed Salah scelle définitivement le sort du match. Lancé en profondeur, l’attaquant de Liverpool résiste au retour défensif et ajuste le gardien d’un tir précis (120e+4, 3-1), inscrivant au passage son troisième but dans le tournoi.

L’Égypte se qualifie ainsi pour les quarts de finale, où elle affrontera la Côte d’Ivoire ou le Burkina Faso. Si les Pharaons ont fini par s’imposer, le Bénin sort de la compétition avec des motifs de satisfaction, après avoir tenu tête à l’un des favoris de la CAN et poussé le match jusqu’aux prolongations.

Homme du match désigné, Marwan Attia a symbolisé la solidité et la persévérance égyptiennes, dans une rencontre où l’expérience a finalement fait la différence.