Campagne électorale en Côte d’Ivoire : Jean-François Kouassi au service du Burida

À un mois de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) a lancé un rappel aux candidats : toute utilisation publique d’œuvres musicales ou artistiques pendant la campagne doit être rémunérée.

Dans un contexte de meetings et d’animations de proximité intensifs, l’institution insiste sur le respect des règles pour protéger les créateurs. Pour sensibiliser les acteurs politiques, le BURIDA a fait appel à Jean-François Kouassi, « candidat des jeunes » non retenu par le Conseil constitutionnel.

Dans un spot publicitaire, il a interpellé les candidats en lice : « Campagne d’accord, droit d’auteur d’abord. Je les invite à s’acquitter de leurs redevances pour soutenir nos jeunes artistes », a-t-il déclaré.

Ce rappel n’est pas inédit. Lors des élections de 2010 et 2015, le BURIDA avait déjà exigé le paiement des droits d’auteur pour toute diffusion musicale. En 2020, malgré la pandémie de Covid-19, l’institution avait dû adresser des mises en demeure à certains candidats.

Pour le BURIDA, le respect des droits d’auteur est à la fois juridique, imposé par le Code de la propriété littéraire et artistique, et économique, car ces redevances représentent une source vitale pour les artistes. Le slogan de 2025 résume bien l’enjeu : « Campagne d’accord, droit d’auteur d’abord ».