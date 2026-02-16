Cameroun : une filière recrute des combattants africains pour la Russie, ciblant particulièrement le pays

Une enquête du collectif All Eyes on Wagner établit que le Cameroun figure parmi les pays africains d’où proviennent de nombreux combattants engagés dans les rangs russes en Ukraine.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Le collectif dispose d’une liste recensant 1 417 contractuels africains. Sur cet effectif, 335 sont identifiés comme venant du Cameroun, ce qui place le pays au deuxième rang derrière l’Égypte et devant le Ghana en nombre de recrues répertoriées.

Le Cameroun apparaît toutefois en tête pour les pertes humaines : 94 décès y sont imputés, soit 28 % des contractuels camerounais figurant sur la liste. Le décompte des blessés et des prisonniers n’est pas précisé par l’enquête.

