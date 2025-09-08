Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

PAR PAYS
Par Kevin Aka
Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées samedi soir dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, lors d’une attaque menée par des hommes armés présumés liés à Boko Haram, selon des sources communautaires.

Les villages de Mandoussa et de Modoko, dans le département du Mayo-Tsanaga, ont été visés à partir de 22h30, l’attaque se poursuivant jusqu’à 2h du matin. Des enlèvements ont également été signalés.

Les assaillants ont pris pour cible un camp militaire et une paroisse, provoquant d’importants dégâts matériels, pillant des commerces et des habitations, emportant du bétail et des motos, et détruisant des plantations. Le curé de la paroisse et plusieurs familles ont échappé de justesse à l’attaque.

Cette attaque survient à quelques heures de la rentrée scolaire 2025-2026 et à moins d’un mois de l’élection présidentielle au Cameroun.

