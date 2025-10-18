Cambodge : 64 Sud-Coréens rapatriés après des arnaques en ligne

En Brève

Soixante-quatre ressortissants sud-coréens accusés d’avoir participé à des centres d’arnaque en ligne au Cambodge ont été rapatriés samedi 18 octobre, a indiqué la police locale à l’AFP. La Corée du Sud avait dépêché mercredi une équipe dans ce pays d’Asie du Sud-Est, où environ 1 000 de ses citoyens travailleraient dans des centres de cyberattaque, afin d’examiner des dizaines de cas d’enlèvements liés à des promesses d’emploi frauduleuses.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ