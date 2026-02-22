Burkina Faso: six noms en lice pour le futur sélectionneur

La désignation du prochain entraîneur des Étalons atteint une étape cruciale. La Fédération Burkinabè de Football (FBF) a fait savoir, dimanche 22 février, qu’elle avait réduit la liste des postulants à six candidats retenus pour la suite du processus.

Le poste a suscité un intérêt marqué : après un premier examen visant à éliminer les dossiers incomplets et les candidatures en double, 67 dossiers ont été jugés recevables et ont été examinés plus en détail.

La commission technique, après un tri sévère, avait d’abord ramené la liste à 28 candidatures avant d’opérer un nouveau resserrement jusqu’à ce groupe de six. Ces noms passent désormais à l’étape finale de la procédure de sélection.

Calendrier et perspectives

La FBF devrait annoncer prochainement le nom du nouveau sélectionneur afin de lancer le nouveau cycle de l’équipe nationale dans les meilleures conditions. Les autorités sportives n’ont pas encore communiqué de date précise pour la décision finale, mais l’attente est courte.

Les prochains jours seront consacrés aux vérifications complémentaires et éventuellement aux entretiens ou rencontres avec les candidats, dans l’optique d’officialiser rapidement le choix et de permettre à la sélection d’aborder sereinement ses prochaines échéances.