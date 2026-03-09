Bun Hay Mean : ses révélations troublantes juste avant sa chute fatale

Bun Hay Mean, humoriste remarqué de la scène française, est décédé le 10 juillet 2025 à Paris à l’âge de 43 ans après une chute depuis un immeuble du 17ᵉ arrondissement, un événement qui a surpris le milieu du stand-up tant l’artiste était perçu comme en pleine activité créative.

Né dans une famille sino-cambodgienne, Bun Hay Mean s’est fait connaître du grand public en passant par le Jamel Comedy Club, tremplin réputé pour révéler de jeunes talents du stand-up en France. Son répertoire mêlait textes incisifs et personnages décalés ; il était apprécié pour son autodérision et sa capacité à transformer des observations quotidiennes en sketches percutants.

En parallèle de ses prestations sur scène, il avait investi le cinéma, apparaissant notamment dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu (2023) dans le rôle de Deng Tsin Qin, ainsi que dans Problemos d’Éric Judor. Très lié à plusieurs figures du spectacle, il entretenait une relation artistique et amicale avec la comédienne Blanche Gardin.

Les circonstances de sa mort et le contexte personnel

Le décès de Bun Hay Mean a rapidement alimenté des rumeurs, certains évoquant un geste volontaire dans les heures qui ont suivi sa disparition. La société de production de l’artiste a publié un communiqué visant à démentir ces hypothèses. Philippe Delmas, son producteur, a déclaré que, d’après les éléments en leur possession, Bun Hay Mean avait glissé en essayant de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon.

Dans la presse, des témoignages ont rappelé que l’humoriste avait traversé des épisodes difficiles. En juin 2024, lors d’un séjour à l’île de La Réunion, il avait été hospitalisé après un épisode où il était « en souffrance » et se trouvait dans un état de désarroi marqué, selon une professionnelle du milieu citée par Le Parisien. Elle observait alors : « Bun, c’était sa folie qui était marrante. Mais sa folie était malheureusement réelle ».

Deux mois avant sa disparition, en mai 2025, Bun Hay Mean était l’invité de l’émission Le Jet de Luxe animée par Jordan de Luxe. Il y évoquait sa relation avec Blanche Gardin, qu’il décrivait comme une aide précieuse pour tester des textes et préparer des prestations. Il qualifiait leur lien de « compagne de phénix » et revenait aussi sur les effets que les étiquettes politiques peuvent avoir sur une carrière artistique.

Sur le plan professionnel, son passage par le Jamel Comedy Club avait été déterminant : ce réseau et cette visibilité lui avaient permis d’accéder à des salles plus grandes et à des productions audiovisuelles, consolidant sa place dans le paysage du stand-up français.

À la suite de l’annonce de sa mort, collègues, amis et spectateurs ont exprimé leur émotion et rendu hommage à son travail sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

La société de production, par la voix de Philippe Delmas, maintient que l’accident est survenu alors que l’humoriste tentait de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon.