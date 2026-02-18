Bulgarie : législatives anticipées fixées au 19 avril, annonce la présidente

La présidente de la République de Bulgarie, Iliana Iotova, a annoncé mercredi la tenue d’élections législatives anticipées programmées pour le 19 avril. Cette décision intervient alors que le pays se prépare à un nouveau scrutin national.

La convocation du vote fait suite à la démission de l’exécutif en décembre dernier, une démission qui a été précipitée par d’importantes manifestations populaires visant à dénoncer la corruption au sein des institutions.

Avec ce nouveau rendez‑vous électoral, la Bulgarie s’apprête à organiser son huitième scrutin parlementaire en l’espace de cinq ans, un rythme de consultations qui souligne la difficulté des forces politiques à asseoir des majorités stables.

Située dans les Balkans, la Bulgarie voit sa vie politique marquée par une instabilité récurrente, qui pèse sur la gouvernabilité et les perspectives de réforme du pays.

Enjeux et perspectives

Cette nouvelle élection devrait remettre les partis en ordre de bataille : ils auront à clarifier leurs alliances et à convaincre un électorat fatigué par les successions de crises politiques. La compétition électorale s’annonce déterminante pour la formation d’un exécutif capable d’assurer la continuité des politiques publiques.

Du côté des institutions, la préparation du scrutin mobilisera les services compétents et exigera un calendrier resserré afin de garantir la tenue régulière du vote. Pour les observateurs, ces élections constitueront un test de la résilience démocratique du pays et de la capacité des acteurs politiques à sortir d’un cycle de renouvellements répétés.