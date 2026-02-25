Bulgarie et Roumanie : Radio Free Europe va fermer

Le service bulgare de Radio Free Europe, Svobodna Evropa, devrait cesser ses activités le 31 mars, faute de financement provenant des États-Unis, ont déclaré des membres de sa rédaction. L’information a été rapportée mercredi par des journalistes du site, qui demandent à rester anonymes en attendant une communication officielle.

Selon l’un des membres de l’équipe, les journalistes s’emploient à trouver une alternative qui leur permettrait de poursuivre leur mission d’information auprès de leur audience. Les discussions et démarches sont, d’après cette source, en cours et menées « de façon intensive » afin d’éviter une interruption totale des programmes.

Cette annonce fait écho à une décision similaire en Roumanie : la directrice du service roumain, Elena Vijulie Tanase, a indiqué sur Facebook, il y a environ quinze jours, que Free Europe Romania fermerait également le 31 mars. Elle y a exprimé son regret et souligné que la disparition du service représente une perte pour l’ensemble des journalistes concernés et pour le paysage médiatique.

La direction de Radio Free Europe, basée à Prague, n’a pas répondu aux sollicitations des rédactions au moment où ces informations ont circulé.

Réactions et enjeux

Pavol Szalai, responsable de Reporters sans frontières en République tchèque, a commenté ces coupes en reconnaissant que RFE a probablement opéré des réductions pour préserver d’autres volets de ses activités, notamment les émissions destinées à des pays autoritaires. Il a néanmoins averti que ces fermetures risquent d’affaiblir l’accès des citoyens à une information fiable.

Le représentant de RSF a par ailleurs insisté sur la vulnérabilité particulière de la Bulgarie à l’approche des scrutins : dans un contexte où les médias indépendants sont peu nombreux, la disparition d’un service d’information externe pourrait creuser un déficit de pluralisme et réduire encore les sources d’enquête et de reportage locales.