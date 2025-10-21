Budget: Wauquiez prévient que les députés LR ne voteront pas automatiquement

En Brève

Les députés de LR, membres du camp gouvernemental, ne voteront pas automatiquement le budget de l’État, a prévenu mardi 21 octobre à l’Assemblée nationale le président du groupe, Laurent Wauquiez, lors d’une conférence de presse, selon un communiqué de l’AFP. «Ne pas censurer le gouvernement ne veut pas dire que nous voterons automatiquement (…) le budget», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il excluait de soutenir «un budget qui serait sous la coupe des socialistes». Wauquiez a précisé que ses députés s’emploieraient à faire supprimer «toutes les taxes nouvelles» et les «augmentations d’impôts», en proposant à la place des économies supplémentaires sur la dépense publique.

