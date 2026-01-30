Brigitte Macron à l’origine du Gala des Pièces Jaunes diffusé le 30 janvier

Le Gala des Pièces Jaunes, organisé par la Première dame Brigitte Macron au profit de la Fondation des Hôpitaux, est diffusé ce soir, 30 janvier, sur France 2 à 20h55. Enregistré le 22 janvier à La Défense Arena, ce spectacle caritatif — quatrième édition télévisée — est animé pour la deuxième année consécutive par Teddy Riner et sera également retransmis sur la chaîne Twitch de Slash. L’opération, initiée en 1989, vise à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés en France.

L’Opération Pièces Jaunes a officiellement débuté le 7 janvier et court jusqu’au 7 février, même si la Fondation des Hôpitaux précise que les dons restent possibles au-delà de cette période. Portée historiquement par Bernadette Chirac avant d’être reprise par Brigitte Macron, l’initiative collecte des fonds destinés à aménager des espaces, financer des équipements ou soutenir des actions en faveur des jeunes patients.

Dans le cadre de cette campagne, la Première dame a multiplié les interventions publiques et les partenariats médiatiques : participations à des émissions télévisées, présence au parc Disneyland Paris auprès d’enfants malades et implication dans le “Grand Concours” diffusé sur TF1 aux côtés du sélectionneur Didier Deschamps, actions qui visent à attirer l’attention du public et à mobiliser les dons.

Programmation et artistes présents

Le plateau de La Défense Arena rassemble un mélange d’artistes français et internationaux. Parmi les têtes d’affiche annoncées figurent le groupe de K-pop Stray Kids et le rappeur sud-coréen G-Dragon, invités qui témoignent d’une dimension internationale du spectacle. La programmation invite également des artistes francophones et anglo-saxons : Gims et le groupe La Mano représentent la scène française, tandis que les rappeurs américains A$AP Rocky et Future figurent parmi les intervenants musicaux.

La diversité des registres musicaux est soulignée par la présence de artistes pop et électroniques comme Mika et Bob Sinclar, ainsi que par des interprètes issus de la musique classique et néo-classique, tels que le violoncelliste Gautier Capuçon et la pianiste Khatia Buniatishvili. La Canadienne Charlotte Cardin et le chanteur nigérian Davido complètent la liste des artistes susceptibles d’intervenir tout au long du gala.

La star annoncée pour la clôture de la soirée est Christina Aguilera, qui doit interpréter un medley de ses plus grands succès en fin de programme.