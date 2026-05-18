Brigitte Bardot : une plage cannoise rebaptisée à son nom

En pleine effervescence du Festival de Cannes 2026, la ville a officiellement rebaptisé lundi l’une de ses plages publiques « plage Brigitte Bardot », quelques mois après la disparition de la star en décembre 2025. La cérémonie, organisée en marge du rendez-vous international du cinéma, a rassemblé élus, habitants, festivaliers et nombreux curieux autour de la pose d’une plaque commémorative.

L’annonce et la scène de dévoilement ont été largement relayées par les agences et les médias présents sur place. Un tweet de l’AFP daté du 18 mai 2026 a notamment rapporté l’événement, soulignant le choix du moment, au cœur d’un Festival attirant une couverture médiatique mondiale.

Sur la plage, l’émotion se lisait dans les expressions des personnes présentes tandis que photographes et caméras saisissaient l’instant. Le geste municipal inscrit le nom de Brigitte Bardot dans le paysage cannois, au même titre que d’autres hommages rendus à la défunte ces derniers mois en France.

Un hommage en plein Festival de Cannes

Le choix de Cannes pour cette inauguration n’est pas anodin : la ville et son festival constituent un lieu symbolique du cinéma français et international, où de nombreuses figures du septième art sont célébrées chaque année. La décision de donner le nom de Brigitte Bardot à une plage publique vise à reconnaître l’empreinte durable de l’actrice sur l’image de la Côte d’Azur et sur la mémoire culturelle liée au cinéma des années 1950 et 1960.

Brigitte Bardot est devenue, dès les années 1950, une figure de premier plan du cinéma français et un phénomène international. Son rôle dans Et Dieu… créa la femme, parmi d’autres films de sa carrière, a contribué à forger sa renommée et à associer son image à une idée de liberté et de modernité. Au fil du temps, le surnom « BB » est entré dans l’usage courant et son influence a dépassé le strict cadre du cinéma pour toucher la mode, la photographie et les représentations sociales de l’époque.

Même si la relation personnelle de Bardot avec Cannes n’a pas toujours été aussi intime que celle d’autres vedettes, son image reste fortement liée à la Méditerranée et aux plages du Sud de la France. Le choix de la municipalité cannoise s’inscrit dans cette logique : inscrire son nom sur le littoral, là où une partie de sa mythologie publique s’est construite, et faire de cet espace un repère physique en mémoire de son parcours artistique.

La cérémonie a pris la forme d’un dévoilement public, sous un soleil annoncé pour la journée, avec la pose d’une plaque portant le nom « plage Brigitte Bardot ». Parmi les personnes présentes figuraient des élus locaux, des résidents et des festivaliers, ainsi que des professionnels des médias qui ont couvert l’événement en direct depuis la Croisette.

Depuis le décès de l’actrice en décembre 2025, plusieurs hommages ont été rendus à travers la France. À Cannes, la décision municipale traduit une volonté d’inscrire durablement son nom dans le patrimoine urbain et culturel de la ville, en résonance avec l’histoire du Festival et de la Riviera.