Préparation Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire et l’Algérie encore en quête d’adversaires

La Côte d’Ivoire et l’Algérie cherchent encore à boucler leur programme de préparation avant la Coupe du monde 2026. Les Éléphants ont vu échouer la piste d’un match amical contre l’Irak pour des raisons logistiques, tandis que les Fennecs se rapprochent d’un accord avec la Bolivie après la fermeture de l’option vénézuélienne.

Les négociations entre la Fédération ivoirienne de football (FIF) et la fédération irakienne pour un match amical prévu le 8 juin à Philadelphie ont échoué pour des raisons logistiques, laissant la Côte d’Ivoire sans adversaire confirmé pour sa deuxième préparation avant la Coupe du monde 2026, selon des informations d’Afrik-Foot. L’Algérie se retrouve dans une situation similaire, l’Irak ayant entre-temps conclu un accord pour affronter le Venezuela le 9 juin à Chicago, fermant ainsi la piste vénézuélienne que les Fennecs exploraient en parallèle.

Les deux sélections africaines, qui figurent parmi les dix représentants du continent au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, disposent chacune d’un premier match de préparation confirmé mais doivent encore trouver un deuxième adversaire avant leur entrée en lice.

Les discussions entre la FIF et la fédération irakienne ont achoppé sur le lieu de la rencontre. Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé souhaitait que le match se tienne à Philadelphie, camp de base de la Côte d’Ivoire pour le Mondial, afin de préparer ses joueurs dans les conditions réelles de la compétition. La fédération irakienne exigeait de son côté que le match se joue à Chicago. Faé a refusé et les négociations ont pris fin. L’Irak, adverse du Sénégal, de la France et d’un troisième adversaire dans son groupe au Mondial, a rapidement renoué des contacts avec le Venezuela pour organiser leur rencontre le 9 juin à Chicago.

La Côte d’Ivoire avait déjà confirmé un match amical contre la France le 4 juin à Nantes, qui constitue l’unique préparation officielle certaine des Éléphants. Le sélectionneur Faé étudie des pistes alternatives pour le 8 juin, sans qu’aucun adversaire ne soit confirmé à la date de publication.

L’Algérie se rabat sur la Bolivie

Pour l’Algérie, la fermeture de la piste vénézuélienne ouvre la voie à un accord avec la Bolivie pour le 10 juin aux États-Unis, selon des informations publiées simultanément par Afrik-Foot, La Gazette du Fennec et le quotidien bolivien El País. Silvio Fontana, responsable des matchs amicaux de la fédération bolivienne, a confirmé l’accord à El País. La date du 3 juin pour l’affrontement Algérie-Pays-Bas à Rotterdam reste quant à elle confirmée depuis plusieurs semaines selon la Fédération algérienne de football (FAF).

La Bolivie, 76e au classement FIFA, avait failli se qualifier pour le Mondial 2026 : elle s’était inclinée 2-1 en finale des barrages interconfédéraux face à l’Irak. Elle constitue le seul adversaire disponible parmi les nations d’Amérique latine encore sans programme arrêté, après l’élimination du Honduras, du Salvador et du Costa Rica des options disponibles.

L’Algérie disputera son premier match de la phase de groupes le 17 juin à Kansas City face à l’Argentine, avant d’affronter la Jordanie le 23 juin à Santa Clara et l’Autriche le 28 juin à Kansas City dans le groupe J. C’est le grand retour des Fennecs sur la scène mondiale après douze ans d’absence, leur dernier Mondial remontant à 2014 au Brésil.

La Côte d’Ivoire, placée dans le groupe E avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao, ouvrira sa campagne le 14 juin face à l’Équateur avant d’affronter l’Allemagne le 20 juin et Curaçao le 25 juin. Son premier match au Mondial depuis 2014. Outre les Pays-Bas le 3 juin, l’Algérie avait également affronté le Guatemala le 27 mars à Gênes et l’Uruguay le 31 mars à Turin dans le cadre d’un stage en Italie, selon la FAF. La piste d’un adversaire iranien pour la Bolivie le 3 juin, évoquée dans les déclarations de Fontana à El País, n’a pas d’incidence directe sur le programme algérien.