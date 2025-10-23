Brésil : Lula annonce sa candidature pour un quatrième mandat en 2026

En Brève

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé jeudi 23 octobre, lors d’une visite officielle en Indonésie, qu’il sera candidat à la réélection pour un quatrième mandat lors du scrutin de 2026. « Je vais briguer un quatrième mandat au Brésil […]. Mon mandat se termine fin 2026, mais je me prépare à disputer de nouvelles élections », a déclaré Lula dans un discours prononcé aux côtés de son homologue indonésien Prabowo Subianto à Jakarta.