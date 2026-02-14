Brésil : Lucas Pinheiro Braathen sacré en slalom géant aux JO-2026, premier médaillé sud-américain aux Jeux d’hiver

Lucas Pinheiro Braathen a remporté le slalom géant disputé à Bormio lors des Jeux de Milan-Cortina, devançant les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard. Ce succès marque une première historique : jamais un athlète sud-américain n’avait décroché auparavant une médaille aux Jeux olympiques d’hiver.

Le Norvégien d’origine brésilienne, âgé de 25 ans et né à Oslo, a imposé son rythme dès la première manche, creusant presque une seconde d’écart sur Odermatt. Sa prestation initiale lui a donné une nette avance avant l’ultime descente.

Malgré des conditions difficiles, pluie mêlée de neige, Braathen a conservé son avantage lors du second run, s’imposant avec 58 centièmes d’avance au classement final. Dans le même exercice, le Français Léo Anguenot s’est illustré en décrochant la sixième place.

Un triomphe porté par le style et la maîtrise

Réputé pour ses gestes spectaculaires et sa capacité à prendre des risques maîtrisés, le lauréat a su allier audace et sang-froid pour résister à la pression des favoris. La piste piégeuse de Bormio, alourdie par les éléments, n’a en rien altéré sa détermination.

Au-delà de la victoire individuelle, ce podium résonne comme une avancée majeure pour le continent sud-américain dans des disciplines traditionnellement dominées par les nations alpines. Odermatt et Meillard complètent le trio de tête, mais c’est bien Braathen qui restera comme l’artisan d’un moment inédit dans l’histoire des Jeux d’hiver.