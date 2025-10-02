Brésil : exonération fiscale votée pour les classes moyennes

En Brève

La chambre basse du Parlement brésilien a approuvé, mercredi 1er octobre, une exonération de l’impôt sur le revenu destinée aux classes moyennes, présentée par le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva malgré l’opposition des marchés. Le texte adopté par les députés élargit la tranche d’exonération aux contribuables percevant moins de 5 000 réaux par mois (environ 800 euros), contre 3 000 réaux (480 euros) actuellement, ce qui, selon le gouvernement, dispenserait environ 16 millions de Brésiliens du paiement de cet impôt en 2026 si la mesure est confirmée. Pour compenser la perte de recettes, le projet prévoit d’augmenter la fiscalité des personnes gagnant plus de 50 000 réaux par mois (7 995 euros), précise l’AFP.