En Brève
Booba à nouveau mis en examen pour harcèlement aggravé contre la compagne de Gims
1 min de lecture
Le rappeur Booba, déjà poursuivi pour harcèlement, a été à nouveau mis en examen jeudi pour cette infraction, cette fois pour des faits visant Demdem, la compagne du rappeur Gims, a appris l’AFP de source proche du dossier vendredi. Le parquet de Paris a confirmé que la mise en examen concerne des faits de harcèlement moral en ligne ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte jeudi pour des faits se déroulant depuis août 2022. Le rappeur fait l’objet d’une interdiction de contacter la plaignante.