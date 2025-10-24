En Brève

Blanchiment : Burkina Faso, Mozambique, Nigeria et Afrique du Sud retirés de la «liste grise» du Gafi

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
729 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
La suite après la publicité
Publicité

Le Groupe d’action financière (Gafi), organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi, au terme d’une réunion plénière à Paris, le retrait de la « liste grise » de quatre pays africains : le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud. La présidente mexicaine du Gafi, Elisa de Anda Madrazo, a félicité ces États lors d’une conférence de presse et précisé qu’aucun autre pays n’avait été ajouté à la liste grise au cours de cette session.

À NE PAS MANQUER