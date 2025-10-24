Blanchiment : Burkina Faso, Mozambique, Nigeria et Afrique du Sud retirés de la «liste grise» du Gafi

En Brève

La suite après la publicité

Le Groupe d’action financière (Gafi), organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi, au terme d’une réunion plénière à Paris, le retrait de la « liste grise » de quatre pays africains : le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud. La présidente mexicaine du Gafi, Elisa de Anda Madrazo, a félicité ces États lors d’une conférence de presse et précisé qu’aucun autre pays n’avait été ajouté à la liste grise au cours de cette session.