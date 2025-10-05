Bitcoin franchit les 125 000 $ et établit un nouveau record

En Brève

Bitcoin a atteint un nouveau record dimanche en franchissant le seuil des 125 000 dollars et en culminant à 125 689 dollars, dépassant ainsi son précédent sommet d’août, situé autour de 124 500 dollars; cette forte progression s’inscrit sur fond de paralysie budgétaire aux États-Unis (shutdown), qui alimente la méfiance des investisseurs envers les conditions économiques actuelles et renforce l’intérêt pour la cryptomonnaie.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ