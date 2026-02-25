Birmanie : un raid aérien de la junte fait au moins 17 morts

Deux organisations locales ont fait état mercredi d’une frappe aérienne attribuée à la junte birmane qui aurait frappé un marché villageois dans l’ouest du pays, faisant plusieurs dizaines de victimes selon leurs premiers bilans.

L’Armée d’Arakan, mouvement armé à vocation ethno-nationaliste, a indiqué que l’attaque, survenue mardi dans le village de Yoe Ngu, dans l’État de Rakhine, avait entraîné la mort de 17 civils.

Le groupe civil et bénévole Ponnagyun Youth Association (PYA) a pour sa part avancé un bilan légèrement supérieur, faisant état de 18 personnes tuées. Le président de la PYA, Pyae Phyo Naing, qui s’est rendu sur place après l’attaque, a décrit une scène de grande violence où des corps étaient disséminés sur l’ensemble du secteur.

Sur le marché visé, selon les témoignages recueillis par les associations, l’impact a laissé derrière lui une image de désordre et de souffrance parmi la population locale ; le nombre exact de blessés et l’identité des victimes n’ont pas encore été précisés.

Situation locale et incertitudes autour du bilan

L’État de Rakhine, situé à l’ouest du pays, a été au coeur de tensions entre forces militaires et groupes armés ethniques ces dernières années. L’attaque rapportée à Yoe Ngu s’inscrit dans ce contexte de violences récurrentes qui frappent régulièrement les civils.

Les chiffres fournis par l’Armée d’Arakan et par la PYA divergent légèrement, et n’ont pas été confirmés de manière indépendante au moment des premiers comptes rendus. Des équipes locales et des bénévoles sont intervenues pour prendre en charge les personnes présentes et établir un constat précis sur les lieux.

L’ampleur exacte des dégâts et les circonstances précises de la frappe restent à établir ; les autorités locales et les organisations présentes sur le terrain poursuivent leurs relevés afin de clarifier le bilan et les responsabilités.