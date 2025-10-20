Bijoux volés au Louvre : «Nous avons failli», reconnaît Gérald Darmanin, ministre de la Justice

En Brève

Cambriolage du Louvre et vol de huit bijoux de la couronne : le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a estimé lundi 20 octobre sur France Inter que les autorités « ont failli », jugeant que l’affaire renvoie « une image très négative de la France ». Il a ajouté que des malfaiteurs avaient pu installer un monte-charge sur la voie publique et faire monter en quelques minutes des individus pour récupérer des bijoux « inestimables », donnant selon lui une image « déplorable » du pays, a rapporté l’AFP.

