Berlin rappelle son ambassadeur en Géorgie pour consultations

En Brève

Le 19 octobre, Berlin a annoncé le rappel pour consultations de son ambassadeur en Géorgie, Peter Fischer, en raison des tensions actuelles entre l’Union européenne et le pays caucasien. Le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué sur X que « les dirigeants de la Géorgie s’agitent depuis des mois contre l’UE, l’Allemagne et l’ambassadeur allemand lui‑même » et a précisé que le rappel de l’ambassadeur Fischer vise à « discuter des prochaines étapes ». Peter Fischer fait l’objet de critiques de responsables politiques géorgiens, notamment le Premier ministre Irakli Kobakhidze, qui l’a accusé d’ingérence et évoqué publiquement la possibilité de l’expulser, selon l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ