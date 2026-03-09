Benjamin Castaldi se défend en citant George Clooney après les critiques sur sa pub Comme j’aime

Benjamin Castaldi est la nouvelle figure des publicités du programme minceur Comme j’aime, une campagne très visible à la télévision qui suscite depuis sa mise en place des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Invité sur l’émission Isa TV par la journaliste Isabelle Morini‑Bosc, l’animateur est revenu sur les moqueries dont il fait l’objet et a défendu son implication, dénonçant ce qu’il considère comme un traitement à géométrie variable selon le statut des célébrités.

Animateur connu pour avoir présenté des émissions comme Nouvelle Star ou Secret Story et pour ses passages en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste !, Benjamin Castaldi a expliqué que son engagement avec Comme j’aime partait d’une démarche personnelle. À l’époque, il indiquait peser 96 kilos pour 1,75 mètre et chercher à perdre du poids. Selon ses déclarations, l’idée de transformer ce besoin en partenariat publicitaire ne serait pas venue directement de lui, mais de sa compagne, Aurore Aleman, qui l’aurait encouragé à contacter les dirigeants de la marque.

Après sa transformation physique, l’animateur a tourné plusieurs spots pour la marque, diffusés régulièrement sur les antennes. Ces publicités, reconnaissables par le ton direct de Castaldi et par une phrase finale devenue familière du public, ont été largement partagées et commentées sur les plateformes numériques.

Moqueries en ligne et réaction de l’animateur

Depuis la diffusion des spots, de nombreux internautes ont tourné les publicités en dérision. Les critiques en ligne visent tant le style de présentation que le format répétitif des annonces. Benjamin Castaldi a déclaré, lors de son passage sur Isa TV, ressentir de l’agacement face à ces moqueries qu’il juge parfois injustes et excessives.

Pour illustrer son point, il a mis en avant un comparatif avec des figures internationales : selon lui, quand des stars comme George Clooney ou Leonardo DiCaprio prêtent leur image à des produits — un café ou une voiture, selon ses exemples — cela suscite peu de réactions négatives. « Quand c’est George Clooney avec le café, ça ne dérange personne. Quand c’est Leonardo DiCaprio avec la Fiat, ça ne dérange personne. Mais quand c’est Castaldi avec le régime, c’est ringard et c’est moche », a‑t‑il déclaré, soulignant un sentiment d’inégalité dans la manière dont sont perçues les collaborations publicitaires.

Interrogé sur son attitude face aux réseaux sociaux, l’animateur a affirmé qu’il assumait pleinement son partenariat avec Comme j’aime et qu’il ne se laissait pas déstabiliser par la dérision publique. Le rôle de sa compagne dans la genèse du partenariat, son poids initial et sa transformation personnelle font partie des éléments qu’il a exposés pour expliquer sa décision de devenir l’égérie de la marque.