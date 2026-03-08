Benjamin Castaldi répond aux moqueries sur son rôle d’égérie : « C’est ringard »

Benjamin Castaldi a annoncé une perte de poids notable et assume publiquement son rôle d’égérie pour le programme minceur Comme J’aime : 10 kilos en cinq mois, selon ses propres déclarations lors d’une intervention fin février 2026 sur l’émission Isa TV Replay animée par Isabelle Morini-Bosc. L’animateur, issu d’une famille emblématique du cinéma et de la télévision, affiche une silhouette transformée et défend ce choix professionnel malgré les critiques publiques.

Né dans un environnement artistique, Benjamin Castaldi est le fils de l’acteur Jean‑Pierre Castaldi et de Catherine Allégret. Son héritage familial remonte à des figures majeures du cinéma français : sa grand‑mère est Simone Signoret et son grand‑père adoptif Yves Montand. Ces racines ont façonné son parcours, mais Benjamin Castaldi a construit sa propre carrière télévisuelle, devenant un animateur reconnu du petit écran.

Sur Isa TV Replay, le quinquagénaire a détaillé sa démarche : il affirme avoir pesé « environ 96 kg pour 1,75 m » à l’âge de 48 ans et explique comment le programme Comme J’aime l’a aidé à retrouver une silhouette plus légère. Il précise que cette transformation s’inscrit dans une volonté personnelle d’améliorer son quotidien et sa forme physique, tout en assumant le rôle de visage public de la marque.

Benjamin Castaldi métamorphosé

Au‑delà des chiffres, Benjamin Castaldi a répondu aux critiques adressées à sa campagne publicitaire. Il a comparé la réception de sa collaboration à celle d’autres personnalités internationales en publicité, citant George Clooney et Leonardo DiCaprio pour souligner ce qu’il perçoit comme une différence de traitement médiatique : « Quand c’est Clooney avec le café, ça ne dérange personne, quand c’est DiCaprio avec la Fiat, ça ne dérange personne, mais quand c’est Castaldi avec le régime, c’est ringard et c’est moche », a‑t‑il déclaré. Il revendique par ailleurs la paternité d’une formule devenue emblématique pour lui : « Point fr, C’est important le point fr », qu’il compare à la célèbre réplique « What else » associée à une autre célébrité.

L’adhésion à Comme J’aime n’a pas été, selon ses confidences, un choix entièrement planifié. Se sentant « trop gros », il explique qu’il envisageait de tester le programme seul lorsque son épouse est intervenue pour transformer l’essai en collaboration médiatique : « Tu ne vas pas commander Comme J’aime ; je vais appeler les patrons de Comme J’aime et tu vas devenir leur égérie », rapporte‑t‑il, témoignant d’un soutien familial déterminant dans cette orientation professionnelle.

Sur le plan professionnel, Benjamin Castaldi a recentré ses priorités depuis son départ de Touche pas à mon poste en juin 2023. Il indique ne pas ressentir le besoin de revenir immédiatement à la télévision et souligne que son contrat publicitaire avec Comme J’aime lui assure « un revenu confortable », lui laissant la liberté de se consacrer à d’autres projets.

Producteur et metteur en scène, il affirme trouver davantage d’épanouissement dans le théâtre : « Je suis mille fois plus fier quand je monte un projet de théâtre (…) que ce que je peux faire en télévision », a‑t‑il confié. L’animateur, ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, privilégie désormais la créativité scénique et le contrôle artistique que lui offre la scène.