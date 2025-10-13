Bénin: voici ce qui motive le départ de Romaric Boko du Bloc Républicain

L’ancien membre du Bureau politique du Bloc Républicain (BR), Romaric Boco, a annoncé sa démission du parti vendredi dernier.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Dans un message publié sur sa page Facebook, il explique avoir pris cette décision « avec fermeté et sens des responsabilités », marquant ainsi la fin de plusieurs années d’engagement au sein de la formation politique.

« Je vous informe de ma démission du Bloc Républicain. Cette décision s’étend naturellement à ma fonction de membre du Bureau politique, que je quitte avec la même fermeté et le même sens des responsabilités », a-t-il déclaré. À lire aussi : Présidentielle 2026: le suspense persiste autour du duo des Démocrates

Des principes trahis selon l’ex-cadre du parti

Dans sa déclaration, Romaric Boco revient sur les motivations de son départ. Il affirme que son engagement initial reposait sur « des principes clairs : promouvoir une gouvernance exemplaire, défendre l’intérêt général et bâtir un cadre politique moderne, ouvert et responsable ».

Mais selon lui, ces idéaux « sont de plus en plus relégués au second plan », ce qui aurait profondément altéré l’esprit du parti.

L’ancien cadre indique avoir tenté, en tant que membre du Bureau politique, d’initier des réajustements pour « rapprocher le parti des préoccupations réelles des Béninois ». N’ayant pas été entendu, il estime ne plus pouvoir s’associer à un fonctionnement qu’il juge « en rupture avec l’éthique et les objectifs fondateurs ».

À lire aussi : Présidentielle 2026 au Bénin: nouveau report de la désignation du duo candidat des Démocrates

Au sein du Bloc Républicain, Romaric Boco a occupé plusieurs responsabilités clés : coordonnateur de campagne, rapporteur de commission, trésorier général pour les législatives de 2023, et porte-parole de campagne.

Il affirme quitter le parti « avec la conscience tranquille, fidèle à ses convictions », tout en réaffirmant sa détermination à « poursuivre autrement le combat pour un Bénin plus juste, libre, démocratique et responsable ».

Pour l’heure, la direction du Bloc Républicain n’a pas encore réagi officiellement à cette démission, qui intervient dans un contexte politique marqué par des recompositions internes à l’approche des prochaines échéances électorales.