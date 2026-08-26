RDC : Transco reçoit 30 bus Mercedes-Benz supplémentaires à Kinshasa

Cette livraison porte à 180 le nombre de bus déjà réceptionnés sur les 230 attendus dans le partenariat entre Transco et Suprême Automobile, avec une mise en service annoncée sous 48 heures.

La société publique congolaise Transco a réceptionné le 25 août 2026 à Kinshasa un nouveau lot de 30 bus Mercedes-Benz assemblés localement par Suprême Automobile, lors d’une cérémonie organisée dans la capitale congolaise. L’opération doit renforcer l’offre de transport collectif dans une métropole où les déplacements restent largement assurés par des opérateurs privés.

Avec cette livraison, Transco dit avoir déjà reçu 180 bus sur les 230 prévus dans le cadre de son partenariat avec Suprême Automobile. Le nouveau lot s’inscrit dans un programme plus large de renouvellement et d’extension du parc de la compagnie publique.

Selon Jérémie Kilubu, de la direction de Transco, les 30 véhicules doivent être mis en exploitation dans les 48 heures suivant leur réception. Cette échéance doit permettre un déploiement rapide des bus sur le réseau de la capitale.

Le même responsable a indiqué que des affectations sont aussi prévues sur les lignes Bandalungwa-Lufu et Camp Luka-Kenge. Selon lui, deux bus doivent être engagés sur chacune de ces dessertes annoncées par la direction de l’entreprise.