Bénin: une femme avec une « fausse grossesse » interpellée à la frontière Sèmè-Kraké

Au Bénin, une femme a été interpellée au poste frontalier de Sèmè-Kraké alors qu’elle tentait de franchir la frontière bénino-nigériane avec des stupéfiants dissimulés sous un faux ventre de grossesse.

Selon les informations, la découverte a été faite lors d’un contrôle de routine effectué par les services de sécurité. Plusieurs paquets de produits prohibés ont été retrouvés dissimulés sur la suspecte.

Interpellée sur place, la femme est depuis quelques jours en garde à vue au commissariat de Sèmè-Kraké. Elle est soupçonnée d’avoir voulu acheminer la marchandise vers Cotonou.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine des substances saisies et d’identifier d’éventuels complices. Les investigations en cours visent également à démanteler les réseaux de trafic opérant dans la zone frontalière.

Cette interpellation illustre la vigilance des autorités béninoises face aux trafics illicites et s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles aux frontières pour empêcher l’introduction de substances prohibées sur le territoire national.