Bénin: un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Les forces de police ont mis un terme aux activités d’un réseau de vol et de recel de motos dans l’arrondissement d’Adjan, commune de Zè. L’opération, menée mardi 9 septembre 2025, a abouti à l’arrestation d’un homme identifié comme le chef présumé du groupe.

Face à une recrudescence des vols de motos, les habitants de la zone ont déposé de multiples plaintes auprès du commissariat de l’arrondissement d’Adjan. Alertés, les services de renseignement de la Police républicaine ont intensifié leurs investigations, qui les ont menés jusqu’au village d’Akouèdjromêdé, dans l’arrondissement de Dodji-Bata.

Lors d’une perquisition au domicile du suspect principal, les agents ont découvert sept motocyclettes de marques diverses, entièrement démontées; plusieurs pièces détachées provenant de motos, tricycles, et groupes électrogènes; plusieurs moteurs.

Le principal suspect, conduit au commissariat, n’a pas pu fournir de justification crédible quant à l’origine des objets saisis. Tous les biens récupérés ont été consignés et placés sous scellés, dans l’attente des suites judiciaires sous l’autorité du procureur de la République.