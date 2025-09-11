PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Bénin: un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
- Publicité-
. .

Les forces de police ont mis un terme aux activités d’un réseau de vol et de recel de motos dans l’arrondissement d’Adjan, commune de Zè. L’opération, menée mardi 9 septembre 2025, a abouti à l’arrestation d’un homme identifié comme le chef présumé du groupe.

Face à une recrudescence des vols de motos, les habitants de la zone ont déposé de multiples plaintes auprès du commissariat de l’arrondissement d’Adjan. Alertés, les services de renseignement de la Police républicaine ont intensifié leurs investigations, qui les ont menés jusqu’au village d’Akouèdjromêdé, dans l’arrondissement de Dodji-Bata. 

Lors d’une perquisition au domicile du suspect principal, les agents ont découvert sept motocyclettes de marques diverses, entièrement démontées; plusieurs pièces détachées provenant de motos, tricycles, et groupes électrogènes; plusieurs moteurs.

Le principal suspect, conduit au commissariat, n’a pas pu fournir de justification crédible quant à l’origine des objets saisis. Tous les biens récupérés ont été consignés et placés sous scellés, dans l’attente des suites judiciaires sous l’autorité du procureur de la République.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Guillaume Soro dément toute rumeur d’empoisonnement

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : l’ex-cadre du PDCI Linda Diplo s’engage aux côtés du RHDP

Bénin

Bénin: dix-huit personnes arrêtées pour avoir effectué leurs besoins sur la voie publique

Bénin

Cotonou: 18 personnes interpellées pour déjections sur la voie publique

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : « Gbagbo nous disait que le temps est le second nom de Dieu », Serge Kassy tacle Simone Gbagbo

Bénin

Parakou: mouvement d’humeur sur les chantiers d’asphaltage de Sinohydro

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : premier face-à-face officiel entre Gbagbo et Affi depuis 2011

Burkina Faso

Burkina Faso : fin des paiements par chèque dans l’administration dès le 1er octobre

Bénin

Bénin: 1 666 nouveaux logements sociaux bientôt construits à Ouèdo

Monde

États-Unis : l’influenceur conservateur Charlie Kirk tué par balle en pleine réunion publique

VOIR TOUS LES FLASHS