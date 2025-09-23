PAR PAYS
Bénin: un présumé voleur échappe à un lynchage populaire à Calavi

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
Au Bénin, un jeune homme  échappe à un lynchage populaire après avoir tenté de voler une moto.

La scène s’est produite à   Mariagélta,  une localité de la commune d’Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 19 septembre 2025.

Selon les informations de Les 4 Vérités, la tentative de vol a pris une autre tournure  quand le jeune homme a été pris flagrant délit de vol. Il pris la fuite pour sauver sa vie. Mais, la population l’a pourchassé dans sa fuite.

Chose étonnante, le présumé  voleur a trouvé refuge dans un puits profonds croyant qu’il est sauvé.  Mais mal lui en a pris. Les habitants ont réussi à le faire sorti du puits à  l’aide d’une corde. Ils ont réussi à le maitriser  puis alerté la police.

Cette dernière est descendue aussitôt sur les lieux pour récupérer le présumé voleur.  Il a été conduit au commissariat  de la localité pour réponde de ses actes.

